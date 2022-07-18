Читайте бесплатно: у «Ростелекома» совместная акция с «ЛитРес» и «Альпина» для жителей Хабаровского края

«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края оформить подписки на крупнейшие электронные библиотеки «ЛитРес» и «Альпина». Первые 14 дней доступ к тысячам электронных и аудиокниг, саммари и обучающим курсам предоставляется бесплатно.

В электронной библиотеке «ЛитРес» книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Новинки здесь появляются быстрее, чем отпечатанный тираж в книжных магазинах. В каталоге 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг.

В библиотеке «Альпина» собрана деловая литература. Здесь более четырех тысяч электронных книг по бизнесу, психологии и науке, 800 саммари (краткое изложение основных идей книги) и аудиосаммари, есть электронные и аудиокниги на английском языке, а также обучающие лекции.

- Сейчас период отпусков, и многие подыскивают, что почитать во время отдыха. Бесплатный доступ к двум крупнейшим электронным библиотекам - отличная возможность выбрать книги по душе или для развития, а также посмотреть полезные обучающие курсы. Если хочется погрузиться в художественную литературу, то вам в «ЛитРес», а если нужны книги для новых знаний и повышения компетенций, то выбирайте библиотеку «Альпина». Бесплатный доступ к подпискам даст возможность оценить контент, а также удобство сервисов и приложений», - рассказывает директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

Пользоваться библиотеками «ЛитРес» и «Альпина» можно на их сайтах или через мобильные приложения «Читай» и «Библиотека Alpina Digital» соответственно. Для удобства пользователя во время чтения в обоих приложениях можно менять: фон, размер шрифта, яркость экрана, также делать заметки и закладки. Книги можно загрузить в приложение и читать в нем без подключения к интернету. Приложение каждой библиотеки синхронизируется на разных устройствах - начав читать на смартфоне, можно продолжить чтение, например, на планшете.

Узнать подробную информацию о тарифах и подключить подписку на «ЛитРес» можно по ссылке https://khabarovsk.rt.ru/books, на «Альпина» по ссылке https://start.rt.ru/alpina, а также по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8 800-100-0-800.