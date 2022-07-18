В Хабаровском крае не наблюдается сокращения рабочих мест Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае сохраняется стабильная обстановка на рынке труда. Сокращений рабочих мест не зафиксировано, а также есть доступные вакансии для ищущих работу жителей. Работодатели отмечают, что санкционное давление не повлияло на ситуацию в регионе.

- На Хабаровском судостроительном заводе с кадрами сейчас все нормально, все стабильно. Мы работаем в том же темпе, что и работали ранее, на самом деле даже развиваемся. Есть рабочие места, мы постоянно находимся в процессе поиска новых кадров как на Дальнем Востоке, так и по всей стране в целом. Привлекаем вузы к плотному взаимодействию, - отметил Сергей Королев, главный инженер Хабаровского судостроительного завода.

Помимо того, что санкции не влияют на рынок труда региона, в крае также действует комплекс антикризисных мер, направленный на поддержание стабильности и комфортной жизни населения.

- Уровень безработицы даже достигает всего 0,7 процента и держится уже на протяжении длительного времени. Ни одно системообразующее предприятие не ушло в простой. Все работают в полном объеме. Никаких чрезвычайных ситуаций у нас не произошло в связи с введением санкций, - сообщила Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Вакансии размещаются на портале «Работа России», там же можно опубликовать свое резюме.

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