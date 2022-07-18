Хабаровский край будет давать землю под строительство бесплатно Фото: Дмитрий СТЕШИН

Чтобы жилищное строительство быстрее развивалось, застройщикам в Хабаровском крае будут выдавать земельные участки бесплатно. Взамен компании должны будут передавать в муниципальную или краевую собственность от 2% до 5% нового жилфонда. Эти квартиры потом будут передавать жителям отдельных социальных групп: детям-сиротам, инвалидам, учителям, врачам и другим.

- Благодаря этой инициативе губернатора края Михаила Дегтярева уже в этом году застройщики смогут получить землю бесплатно без торгов. Это позволит снизить стоимость строительства и цены за квадратный метр жилья. Земля может быть предоставлена для возведения как многоэтажного, так и индивидуального дома, - рассказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края.

Цена участков, передаваемых застройщику, будет равнозначной или меньше стоимости передаваемых квартир.

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