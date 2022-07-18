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Общество18 июля 2022 3:02

Хабаровский край будет давать землю под строительство бесплатно

Такое решение было принято по инициативе губернатора Михаила Дегтярева
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский край будет давать землю под строительство бесплатно

Хабаровский край будет давать землю под строительство бесплатно

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Чтобы жилищное строительство быстрее развивалось, застройщикам в Хабаровском крае будут выдавать земельные участки бесплатно. Взамен компании должны будут передавать в муниципальную или краевую собственность от 2% до 5% нового жилфонда. Эти квартиры потом будут передавать жителям отдельных социальных групп: детям-сиротам, инвалидам, учителям, врачам и другим.

- Благодаря этой инициативе губернатора края Михаила Дегтярева уже в этом году застройщики смогут получить землю бесплатно без торгов. Это позволит снизить стоимость строительства и цены за квадратный метр жилья. Земля может быть предоставлена для возведения как многоэтажного, так и индивидуального дома, - рассказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края.

Цена участков, передаваемых застройщику, будет равнозначной или меньше стоимости передаваемых квартир.

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