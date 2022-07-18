Михаил Дегтярев подведет итоги работы на посту губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев подведет итоги работы на посту губернатора Фото: Янышев Александр

Глава региона 20 июля проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги двух лет работы на должности губернатора. Михаил Дегтярев расскажет об основных направлениях социально-экономического развития региона, реализуемых проектах, антикризисной работе.

- Трансляцию пресс-конференции покажут в прямом эфире четырех телеканалов: «Россия-24», ИТА «Губерния», «6 ТВ» и «Хабаровск». Прямой эфир также пройдет на радиостанции «Восток России». Пресс-конференция состоится 20 июля в 19:00, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что два года назад, 20 июля, президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева на пост главы региона.

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