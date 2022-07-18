Сергей Кравчук: «Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды в Хабаровске»

В Хабаровске усилят контроль над местами отдыха у воды Фото: Администрация Хабаровска

В связи с гибелью еще одного человека в Амуре глава города Сергей Кравчук призвал усилить контроль над местами пляжного отдыха хабаровчан. Трагедия произошла 16 июля около Музея истории амурского моста. Выпивший 27-летний мужчина прыгнул воду с бетонных конструкций, расположенных на побережье реки, но не вынырнул. Это уже пятый несчастный случай с прихода лета.

- Нужно усилить контроль над местами отдыха у воды. Продолжаем профилактические мероприятия, усиливаем информирование населения, - сказал Сергей Кравчук.

Администрация города установит информационные баннеры в тех местах, где накануне случились трагедии. Также начали трансляцию сообщений о запрете купания на цифровых щитах по городу. В мэрии еще раз напоминают жителям о том, что в городе нет разрешенных мест для купания в Амуре.

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