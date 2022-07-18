Абитуриенты могут отправить документы для поступления по почте

В этом году приемные кампании в большинстве российских вузов продлятся по 27 июля. Выпускники школ могут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение «Почтой России». Это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS, которое принимают в любом почтовом отделении. В Хабаровске, Комсомольске-на Амуре, Биробиджане курьер заберет документы в удобном для клиента месте, предоставит бесплатную упаковку. Оформить заявку на вызов курьера можно с помощью мобильного приложения или на сайте «Почты России» https://www.pochta.ru/emspost/. Контрольный срок доставки по городу - один день, за пределы региона - от трех до шести дней.

Отправить документы можно также из любого почтового отделения заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Рассчитать стоимость и срок доставки можно на сайте «Почты России»: https://www.pochta.ru/letters. Опись вложения легко заполнить онлайн дома и распечатать на принтере. Уведомление о доставке документов в вуз станет юридическим подтверждением получения документов вузом.

Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении «Почты России».