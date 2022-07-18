Карантинное растение обнаружено в партии сои в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

При досмотре 60-тонной партии продовольственной сои был выявлен карантинный объект - повилика. Это паразитное растение, которое не имеет ни корней, ни листьев. Оно напоминает нитевидный или шнуровидный ветвящийся стебель. Повилика живет за счет растения-хозяина. У нее развита способность к вегетативному возобновлению от обломков стеблей.

- Зараженная партия сои направлена на обработку, которая лишит паразитарное растение жизнеспособности. Если этого не сделать, повилика может причинить огромный ущерб сельскому хозяйству. Пораженные ею растения отстают в росте, желтеют и погибают. В ней содержатся алкалоиды кускудин и кусталин, которые ядовиты для животных, - рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Отметим, что с начала года в лаборатории «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» было исследовано пять тысяч тонн сои из ЕАО и Хабаровского края. Из них 2738 тонн не соответствовали требованиям стандартов.

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