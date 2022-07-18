Житель Хабаровского края вырастил 336 кустов конопли на грядках с огурцами Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

47-летний житель района имени Лазо создал конопляный палисадник. Он бережно выращивал кусты марихуаны, предусмотрительно высадив их между растущими в огороде овощами. Отдельную территорию он выделил грядке с кустами каннабиса, оградив ее небольшим забором. Мужчина надеялся, что деревянное ограждение поможет уберечь мини-плантацию от посторонних взглядов.

- Полицейские устроили рейд в рамках программы «Мак-2022». Во время осмотра придомовой территории они нашли 336 кустов конопли. По словам задержанного, он культивировал растение для личного использования, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

За незаконное разведение наркотических растений мужчине грозит до двух лет колонии.

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