Хабаровский суд приговорил мужчину к колонии за пьяное вождение

Хабаровский суд приговорил мужчину к колонии за пряное вождение Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В колонию отправится 34-летний хабаровчанин, который не впервые попался полиции пьяным за рулем. Первые два раза случились еще в 2019 году. Тогда суд назначил ему 400 часов обязательных работ и лишил права занимать должность, связанную с управлением машиной на три года.

- Мужчина не сделал выводов и уже через два года опять попался за рулем «Тойоты Калдины» с явным перегаром. Его остановил сотрудник ДПС в Краснофлотском районе. Налицо были все признаки опьянения, - рассказали в прокуратуре по Хабаровскому краю.

Водителя-рецидивиста суд отправил в колонию-поселение на девять месяцев и лишил права управлять машиной на четыре года и три месяца.

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