Больше 11 тысяч гектаров леса восстановили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Экология» в Хабаровском крае развернулись работы по восстановлению леса. В этом году в планах засадить молодыми деревьями около 64 тысяч гектаров земли.

- Посадки начинаются весной. Основной объем работ приходится на лето и осень. Сейчас процесс в самом разгаре. Искусственное восстановление ведут на очищенных от порубочных остатков или захламленности территориях, - сказала Луиза Ярош, представитель минлесхоза и лесопереработки края.

К настоящему моменту лесовосстановление выполнено на площади 11,6 тысячи гектаров. Из них 3,8 - искусственным путем, 7,8 - при содействии естественному росту деревьев.

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