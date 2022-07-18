Жара уступит прохладе в Хабаровске 19 июля Фото: Администрация Хабаровска

На смену жаркой погоде в Хабаровск пришла прохлада. Снизилась и влажность воздуха, которая неделями донимала жителей города. 19 июля также сохранится пасмурная погода. Большую часть дня солнце будет закрыто облаками. Ночью температура упадет до отметок от +14 до +19 градусов. Днем столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов.

- Есть вероятность небольшого дождя, но опасные метеорологические явления не прогнозируются. Ветер северо-восточный достигнет скорости 4-9 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На территории края также пройдут небольшие дожди. Средняя температура воздуха составит от +24 до +27 градусов.

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