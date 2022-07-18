Вместо пара - пламя: баня полыхала и трещала, пока полностью не сгорела в ЕАО

Пожар разгорелся на территории садового товарищества «Заречье» в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Около 23:00 житель садового товарищества «Заречье» находился дома, когда услышал треск, характерный для горящего дерева. Мужчина вышел на улицу и опешил: баня на территории его участка полыхала, а столб дыма поднимался высоко в небо. Мужчина сразу вызвал пожарных, а после начал тушить огонь подручными средствами.

- Когда спасатели приехали на место, постройка была полностью охвачена пламенем. Через некоторое время стихию удалось унять, но к этому моменту баня успела выгореть почти по всей площади. Никто из людей не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Вероятной причиной пожара эксперты назвали неисправность печи. Сумма ущерба устанавливается.

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