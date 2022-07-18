Заработок накрылся медным тазом: жительница Магадана потеряла деньги в интернете

Женщина перевела 60 тысяч мошенникам в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщине с неизвестного номера написали сообщение в мессенджер. Это было предложение о заработке на одной из самых популярных виртуальных торговых площадок. Тогда 48-летняя жительница областного центра решила, что ей не помешает дополнительный доход.

- Пообщавшись немного с новым знакомым, она зарегистрировалась по присланной ссылке. Приступившей к работе колымчанке потребовалось вложить свои деньги на посторонний банковский счет. Она сделала несколько переводов на сумму 60 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Через некоторое время женщина попыталась вывести деньги с сервиса, но ничего не получилось. Тогда она обратилась в полицию. Сотрудники завели уголовное дело и приступили к поиску виновного. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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