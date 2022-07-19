Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние дни заболеваемость ковидом растет. За прошедшие сутки заболели 19 человек. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Ни одного из них не госпитализировали. В больницах региона с COVID-19 помощь медиков получают шесть человек. Амбулаторное лечение проходят 76 пациентов. Общее количество заболевших по состоянию на 19 июля составляет 82 жителя края.

- Число выздоровевших за прошедший день составило 14 человек, а всего с начала пандемии - 202 309, - сказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края.

Ни одного летального случая от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

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