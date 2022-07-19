Испытал удачу: хабаровчанин украл номера телефонов абонентов, чтобы сыграть в лотерею

Работника сотовой связи осудят в Хабаровске за кражу номеров абонентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Работая специалистом сотовой связи, 28-летний житель Хабаровска воспользовался доступом к личным данным абонентов в своих интересах. В интернете он нашел сервис, где можно было поучаствовать в лотерее. Пользователям, игравшим впервые, выдавали бесплатный билет. Для регистрации нужно было ввести телефонный номер, который раньше не числился в базе.

Подумав, мужчина решил оформить на себя несколько сим-карт, чтобы повысить шансы на выигрыш. Но номера телефонов, которые он выбрал, принадлежали существующим абонентам. После переоформления симок на нового владельца у людей отключилась сотовая связь. В документах оператора хабаровчанин указал, что этим абонентам он оформил новые сим-карты вместо утерянных.

- Нарушение правил использования средств хранения и обработки охраняемой информации навредило критической информационной инфраструктуре России. На мужчину завели уголовное дело и передали в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В этот раз удача отказалась не на стороне лотерейщика. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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