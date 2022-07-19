Из-под земли достал: в Хабаровске поймали наркоторговца с 30 килограммами запрещенки

Полиция нашла 30 килограммов наркотиков у жителя Хабаровска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

28-летний хабаровчанин вступил в организованную преступную группу, которая занималась торговлей наркотиками. Организатор сообщил ему места, где мужчина должен был найти несколько партий запрещенки для дальнейшей фасовки и продажи. Молодой человек отправился по указанным координатам, обозначающим тайники на территории Хабаровского района.

- Общий вес наркотиков, собранных из всех закладок, составил 30 килограммов. Всю партию нашли дома у хабаровчанина, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина полностью признал вину. Он помогал полиции в расследовании и поиске других участников банды. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

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