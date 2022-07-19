Полиция нашла серийного угонщика мопедов в Хабаровске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Житель Хабаровска обратился в полицию с заявлением об угоне мопеда. Он был припаркован во дворе дома в Индустриальном районе. Владелец двухколесного транспорта оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции провели расследование, по результатам которого установили личность преступника - 21-летнего местного жителя. Он уже не раз привлекался к ответственности не только за угон, но и за кражи, грабежи, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Правоохранители нашли мопед в гараже задержанного и вернули владельцу. По уголовному делу, которое завели на угонщика, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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