Мэр Хабаровска поручил разобраться с проблемами на остановке «Дворец Профсоюзов» Фото: Администрация Хабаровска

На аппаратном совещании администрация Хабаровска подняла вопрос об организации работы с перевозчиками. Жители краевой столицы часто жалуются на водителей автобусов. Кто-то не объявляет остановки, другие разговаривают по телефону за рулем, третьи высаживают людей не в установленных для этого местах.

- Проблемной остается остановка «Дворец Профсоюзов» на Амурском бульваре. Там у водителей нет возможности высадить людей в остановочном кармане. Подъезд к нему всегда прегражден припаркованными машинами, а обочина занята уличными торговцами, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Глава краевой столицы поручил навести порядок на остановке до конца недели.

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