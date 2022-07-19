Бросили полуголым умирать на снегу: суд вынес приговор за жестокое убийство в ЕАО

Понимая, что жертва вот-вот тот может испустить дух, отморозки в надежде скрыть следы преступления положили человека в багажник машины и увезли на автодорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые жестоко расправились с жителем ЕАО. Тот мог стать отчимом одного из них, но после ссоры с мамой парня его забили до полусмерти, а потом раздетого бросили замерзать на снегу возле трассы.

Напомним, чудовищная расправа произошла 2 января прошлого года в поселке Николаевка. Двое 30-летних парней приехали в дом матери одного из них после ее звонка. Женщина пожаловалась сыну, что гражданский муж с ней поссорился. А настроение-то праздничное, хочется и дальше отмечать наступление нового года. В итоге все собрались за столом. Вышел к гостям и сам мужчина. Слово за слово, и разгорелась ссора, началась драка. Защититься от двух здоровых 30-летних парней хозяин дома не смог и потерял сознание.

Понимая, что жертва вот-вот тот может испустить дух, отморозки в надежде скрыть следы преступления положили человека в багажник машины и увезли на автодорогу Чита - Хабаровск. Там они бросили мужчину умирать на снегу. Думали, что его смерть примут за несчастный случай.

Но план не сработал. Вскоре обоих задержали. Недавно присяжные вынесли свой обвинительный вердикт, хоть оба парня и настаивали на своей невиновности.

- На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, второму - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщила представитель регионального следкома Дарья Немцева.

Кроме того, один из них заплатит полмиллиона в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

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