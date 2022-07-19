Квоты на загрязнение воздуха введут в Комсомольске и Чегдомыне Фото: Администрация Хабаровска

Реализовывать проект «Чистый воздух» начнут в Чегдомыне и Комсомольске-на-Амуре с 1 сентября 2023 года. Кроме этих городов в программе примут участие еще 27 населенных пунктов России. В рамках проекта начнется переход на квотирование выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

- В число участников российского экологического эксперимента вошли два города Хабаровского края - Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. По результатам сводных расчетов определят основные предприятия, которые загрязняют окружающую среду. Им нужно будет провести модернизацию оборудования, перейти на более экологичное сырье, - рассказали в правительстве региона.

Планируется, что в ближайшие 10 лет количество выбросов в атмосферу сократится в два раза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.