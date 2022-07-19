Эпидемия энтеровируса: в Хабаровске быстро увеличивается число заболевших

Заболеваемость энтеровирусом быстро растет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Врачи каждый день выявляют новые случаи заражения энтеровирусом в краевой столице. Только за прошлую неделю заболели 57 человек. Это на 28 больше, чем на прошлой неделе. Всего с начала сезона подтверждено 130 случаев заражения.

- Чтобы предотвратить заболевание, нужно часто мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, пить только кипяченую или бутилированную воду. Нельзя купаться в открытых водоемах. При появлении симптомов энтеровируса нужно сразу обратиться к врачу, - сказала Татьяна Захарова, представитель администрации Хабаровска.

Отметим, что сейчас в городе заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога всего на 1,7%. За последнюю неделю по официальным данным заболели 1820 человек. Но стоит учитывать, что многие жители не обращаются за помощью к врачам при легких симптомах простуды, поэтому их данные не отображаются в статистике.

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