Грузовик перевернулся в Комсомольске Фото: Telegram-канал @komsalive

В Комсомольске ведется ремонт коммунальных сетей на Интернациональном проспекте. На обочине дороги рабочие вырыли траншею, чтобы обеспечить доступ к трубам, которые проходят под дорогой. Один из грузовиков подрядчика во время работ въехал в яму, после чего завалился на бок.

Водитель, не рассчитавший ширину дороги, остался цел после фееричного переворота. Но вот теперь машина так и лежит заваленной. Чтобы ее поднять, нужен большой кран. Когда он прибудет на место - неизвестно.

Перевернуть грузовик обратно сможет только кран Фото: Telegram-канал @komsalive

Рабочие уже сообщили о происшествии и ждут дальнейших указаний руководства. Движение машин по прилегающей дороге не перекрывали.

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