Похищали людей и держали казино: группа иностранцев беспредельничала в Хабаровске

Полиция задержала киднеперов и организаторов подпольного казино в Хабаровске
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Группу иностранцев подозревают в причастности к похищению людей и организации подпольных азартных игр. По версии следствия, приезжие беспредельщики выкрали двух жителей Хабаровска, избили их, а после начали требовать выкуп. В результате один из похищенных попал в больницу с травмами, где сейчас проходит лечение.
- Сотрудники краевого управления ФСБ России и регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД смогли установить личности преступников и задержать их в июне 2022 года. Мужчин взяли под стражу на время расследования дела, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
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Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Пока шло расследование, обнаружилось, что двое из банды также были организаторами подпольного казино в Хабаровске. Они оборудовали пять нежилых помещений игорными автоматами и принимали посетителей незаконно.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей и продолжают расследование. На преступников завели уголовные дела по статьям о похищении человека, организации и проведении азартных игр.
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