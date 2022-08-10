Миллион рублей получит фельдшер из Еврейской автономной области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выплату новоприбывший специалист Анна Маркина получит в рамках программы «Земский фельдшер», которая осуществляется на территории ЕАО. Деньги на программу идут из федерального и регионального бюджетов.

- Новый фельдшер уже получила жилье - двухкомнатную благоустроенную квартиру, - рассказали в департаменте здравоохранения ЕАО.

Вопрос дефицита медработников контролируется на всех уровнях власти в ЕАО. В этом году по программе деньги и квартиры получат шесть фельдшеров, приехавших работать в села автономии. По программе «Земский доктор» четыре врача получат два миллиона рублей и жилье. Более 200 студентов обучаются на целевых направлениях в вузах Дальнего Востока и вернутся работать врачами в ЕАО.

Врачам планируют повысить оклады до уровня соседних регионов. Данные меры призваны привлечь новых врачей для работы в регионе и замотивировать остаться тех, кто уже работает.

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