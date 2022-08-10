Антимонопольная служба борется за снижение цен на парковку в аэропорту «Хабаровск Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС - прим. ред.) России подало жалобу в арбитражный суд Дальневосточного округа на аэропорт «Хабаровск (Новый)». Причиной послужила неоправданно высокая стоимость парковки для машин на территории аэровокзала. Суд подтвердил законность выводов антимонопольщиков.

- УФАС признало нарушение закона со стороны аэропорта. Так как компания - монополист, она установила неоправданно высокую цену на услугу парковки. Тогда «Хабаровский аэропорт» обратился в арбитражный суд, требуя признать решение недействительным, - рассказали в хабаровском УФАС.

По словам Николая Костромеева, замруководителя регионального ведомства, это социально значимое дело, и оно может стать хорошим опытом для всех антимонопольных органов.

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