Погода в Хабаровске 11 августа будет пасмурной Фото: Олег УКЛАДОВ

Плохая погода в Хабаровске не собирается отступать. Как и в последние дни, 11 августа будет прохладно и дождливо. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки в течение дня. Ветер немного поутихнет после вторничных порывов. Он будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

- Ночная температура достигнет отметок от +13 до + 15 градусов. Днем воздух прогреется, но жары не будет. Столбик термометра покажет от +23 до +25 градусов, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

По прогнозу, погода в Хабаровском крае 14 августа будет не лучше. Во всех районах ожидаются небольшие дожди.

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