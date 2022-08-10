Школьники наведут порядок на детских площадках Магадана. Фото: мэрия Магадана.

Комбинат зеленого хозяйства продолжает наводить чистоту в городе. На учреждение возложили обязанность следить за порядком на детских площадках. Во время летних каникул к этой работе привлекли студентов и школьников 16-17 лет, ищущих подработку на лето.

- Мы начали работать с первых дней лета. Возможно, кому-то из наших сверстников такая работа покажется неприемлемой. Но когда видишь, что на площадках в твоем родном городе становится чище, становится приятно от того, что ты к этому причастен, - поделилась впечатлениями о работе Екатерина Кожеурова, юный специалист КЗХ.

Ежедневно группы подростков убирают до 50 площадок, за неделю успевая поработать почти на всех объектах, закрепленных за учреждением. Специалисты отмечают, что усилия ребят не проходят даром - на площадках стало заметно чище, а результат сохраняется на длительное время. Если раньше на одну площадку у трудяг могло уйти несколько часов, то теперь для поддержания порядка на участке уходит не более получаса. Молодые сотрудники учреждения будут следить за чистотой на детских площадках все лето.

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