Магаданца ограбившего магазин спиртного поймали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 августа покой сотрудников алкогольного магазина на улице Арманской был нарушен. Туда ворвался 37-летний мужчина и, угрожая сотрудникам, схватил с полки горячительное. Однако вдоволь затариться крепкими напитками мужчина не смог - общая сумма улова составила всего 600 рублей. Полиция задержала незадачливого воришку.

- Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе УМВД Магаданской области.

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет. С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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