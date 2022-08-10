Пьяный магаданец катался по городу и врезался в забор Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранним апрельским утром 33-летний житель Магадана в компании трех друзей и крепких напитков катался по городу. Решив совместить приятное с полезным, компания распивала алкоголь прямо в машине. Не справившись с управлением под градусом, мужчина въехал в металлический забор, в результате чего автомобиль перевернулся. Горе-водителя задержали сотрудники ГИБДД.

- Ранее водитель уже был судим за совершение аналогичного преступления. Несмотря на установленный судом запрет, он снова оказался за рулем автомобиля и стал виновником дорожной аварии, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на два года, а также установил ему запрет на управление транспортными средствами на четыре с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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