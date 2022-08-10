Количество контролеров хотят увеличить в общественном транспорте Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже практически забытая профессия проверяющего билеты человека на транспорте снова может возродиться на маршрутах Хабаровска. В сентябре в автобусах и троллейбусах пропадут кондукторы. Несмотря на то, что оплата теперь будет осуществляться у водителя на входе, пассажирам не стоит расслабляться - контроль будет.

- Билет будет доказательством оплаты проезда. Если что-то случится, то все равно будет видно, что пассажир ехал в автобусе или троллейбусе, - рассказал Виктор Брайков, директор МУП «ГЭТ».

Большей частью контролеров смогут стать бывшие кондукторы, которые знакомы со структурой работы на городском транспорте. Более того, многие будут работать на уже хорошо знакомых маршрутах.

Напомним, ранее оператор городского электрического транспорта запланировал провести перераспределение кадров. По словам представителя организации, такой эксперимент проводится с лета 2020 года. Практика показала, что водители вполне успешно справляются с дополнительной нагрузкой.

Также в ближайшее время в Хабаровске планируется обучение водителей электротранспорта. Предприятие МУП «ГЭТ» уже подало все необходимые документы для получения соответствующей лицензии.

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