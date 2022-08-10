25-летнему магаданцу дали два года за публикацию порноматериалов в соцсети Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Магадана поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины. Его осудили по статье «Публичная демонстрация порнографических материалов».

С марта по апрель 2021 года осужденный создал персональную страницу в соцсети и разместил на ней порно-видео.

- Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по Магадану, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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