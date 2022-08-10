В Магадане иномарка въехала в маршрутку. Фото: ИА Весьма.

Днем 10 августа около гостиницы «Океан» прохожие видели людей, суетящихся вокруг двух покореженных машин. В дежурную группу отдельной специализированной роты ГИБДД по Магаданской области сообщили об аварии, произошедшей напротив дома №38 на улице Портовой. Сотрудники ДПС установили, что неизвестный водитель «Тойота Виста» перевернулся на своем автомобиле и влетел в маршрутку.

- По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, автомобилям причинены механические повреждения, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка.

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