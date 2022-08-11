Почти 100 человек заболели коронавирусом с 10 по 11 августа в Хабаровском крае Фото: Алиса ТИТКО

По сообщению регионального оперштаба, ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае сегодня находится под контролем. Из всех заболевших только два процента пациентов переносят ковид с осложнениями. Но изо дня в день число новых случаев заражений растет. За последние сутки с 10 по 11 августа заболели 97 человек, что на 21 больше, чем в предыдущий день. Пять пациентов были госпитализированы.

- Коронавирус сегодня подтвержден у 495 жителей Хабаровского края. Из них 32 человека получают лечение в стационаре, 463 - амбулаторно, - рассказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства.

За сутки выздоровели 55 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.

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