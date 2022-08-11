Центр уличного баскетбола может появиться в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

Открытие Центра уличного баскетбола в Хабаровске губернатор края Михаил Дегтярев обсудил с директором по спортивным проектам «Промсвязьбанка» Рубеном Бегунцем во время встречи в Москве. Комплекс может появиться в столице региона уже в 2023 году. Стороны обговорили вопрос участия края в «Первом Всероссийском спортивном проекте «ПСБ - детям».

- Этот проект предполагает открытие центров уличного баскетбола, которые будут оборудованы в соответствии со стандартами ФИБА, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В планах открыть центр, где будет игровое поле площадью две тысячи квадратных метров, пять баскетбольных колец. Разметку сделают универсальной для игры команд из трех и пяти человек. Здесь же хотят сделать площадку для занятий воркаутом, оборудовать зрительскую трибуну и фан-зону.

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