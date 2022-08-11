Новый фельдшерско-акушерский пункт откроют к осени в селе Константиновка
Фото: Правительство Хабаровского края
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП - прим. ред.) в селе Константиновка готовят к открытию. Здесь уже закончились строительные работы, заказчик закупил необходимое оборудование. ФАП рассчитан на прием 25 пациентов в день. Здесь люди смогут получить направление к профильным врачам в городскую больницу, получить первую доврачебную и экстренную помощь. Открытие ФАП запланировано на конец августа.
- Сегодня мы убедились, что объект готов к сдаче. Сейчас здесь устанавливают новое оборудование, проверяются документы на соответствие требованиям, устраняются замечания надзора, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.
Всего в регионе в этом году появится девять ФАПов в поселках и селах.
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