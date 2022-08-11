Проезд в автобусах Биробиджана повысят до 27 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время в Биробиджане все чаще стали поднимать тему повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Предприниматели предлагали мэрии повысить тариф до 50 рублей. Они объясняли это тем, что стоимость проезда не менялась с 2016 года, из-за чего они не могут обновлять материально-техническую базу, повышать зарплату персоналу и набирать новых водителей, чтобы улучшать качество транспортных услуг. Однако документального подтверждения экономически обоснованного тарифа предприниматели предоставить не смогли.

- Все понимают, что тариф не может оставаться на прежнем уровне, он должен периодически пересматриваться, но повышать его в два раза неправильно и нецелесообразно, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Сотрудники мэрии города провели собственные расчеты, МУП «Транспортная компания» собрала необходимый пакет документов и направила его в управление ЖКХ. После отработки документов специалисты установили, что могут поднять тариф до 27 рублей. Постановление об этом уже подписано, новую стоимость за проезд будут требовать с 15 августа. После повышения тарифа мэрия Биробиджана ужесточит контроль за соблюдением расписания автоперевозчиками.

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