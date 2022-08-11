Школа вождения электросамокатов откроется в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Самый крупный сервис кикшеринга в России Whoosh вместе с ГИБДД Хабаровска открывают школу вождения электросамокатов. Бесплатное обучение смогут пройти все жители города. Уроки проведут с 12 по 14 августа в парке Городских прудов.

- Участникам расскажут основные правила безопасного и этичного вождения самокатов. Их также познакомят с устройством и возможностями новых моделей мобильного транспорта, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Число водителей электросамокатов в краевой столице постоянно растет. Но многие жители города все еще не умеют кататься и не знают правил вождения. Уроки для них будут полезны и помогут освоить новый вид транспорта.

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