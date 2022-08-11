Сорвал с шеи и убежал: полиция раскрыла ночное нападение и кражу цепочки в Хабаровске

Сотрудники полиции задержали грабителя, напавшего ночью на мужчину в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью на Бийской в Индустриальном районе неизвестный напал на местного жителя и сорвал с него дорогую золотую цепочку. Как только добыча оказалась в его руках, он убежал в соседние дворы и скрылся. Мужчина не успел рассмотреть грабителя. Он обратился в полицию с заявлением о краже цепочки стоимостью 150 тысяч рублей.

- По подозрению в грабеже был задержан 34-летний мужчина, который проживает в том же районе. Он сознался, что продал золотое украшение на следующий день в районе Центрального рынка. Деньги он потратил на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские завели уголовное дело. За грабеж мужчину ожидает до четырех лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют причастность грабителя к похожим преступлениям.

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