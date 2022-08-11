Ребенка-инвалида из Биробиджана лишили жизненно необходимого лекарства Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В июле 2022 года в прокуратуру Биробиджана обратился местный житель с жалобой на необеспечение несовершеннолетнего ребенка лекарственным препаратом.

Выяснилось, что ребенок заявителя - инвалид, и ему необходимо лекарство «Блемарен». Замена данного препарата опасна для жизни. На имя родителей в феврале 2022 года был выписан рецепт на шесть упаковок препарата. Но он до сих пор не обслужен.

- В связи с несвоевременным обеспечением лекарственным средством законным представителем несовершеннолетнего приобретен жизненно необходимый препарат на сумму 9364,38 рубля, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

По результатам проверки прокуратуры в суд направили исковое заявление с требованием к департаменту здравоохранения правительства ЕАО обеспечить ребенка лекарством, компенсировать причиненный моральный вред и сумму убытков в размере 9364,38 рубля. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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