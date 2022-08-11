«Рок над Амуром» прогремит в Хабаровске 21 августа Фото: Администрация Хабаровска

В конце лета пройдет фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске. Грандиозное музыкальное шоу состоится на площадке возле арены «Ерофей» на Павла Морозова, 83. Вход для всех желающих бесплатный. Время проведения - с 15:00 до 22:00. Это будет уже второй концерт в краевой столице. На нем выступят известные артисты и местные группы. Мероприятие поможет новым участникам громко заявить о себе.

- Три дальневосточные группы сыграют с хедлайнерами: «Сурганова и оркестр», «ЧиЖ и Ко», «Князь», группы из Хабаровска The Starkillers и «Двадцать». В случае успеха новички смогут заявить о себе даже на всероссийских площадках, - сказала Татьяна Игошина, представитель министерства культуры Хабаровского края.

Напомним, в 2021 году победу на фестивале одержала группа «Двадцать». Она уже записала свой альбом и начала гастролировать.

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