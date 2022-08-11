Жители ЕАО прячут наркотики в карманах и ботинках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МВД «Ленинский» задержали местного жителя с «сюрпризом» - при нем обнаружили сверток с растительной массой со специфическим запахом. Неоднократно судимый 56-летний мужчина признался полиции, что наркотик изготовил для себя и делиться им ни с кем не собирался.

Сотрудники патрульно-постовой службы Биробиджана в районе улицы Стяжкина остановили иномарку из-за нерабочей подсветки госномеров. Общаясь с водителем и пассажирами, сотрудники ППС заподозрили, что компания находится под действием наркотиков. Им предложили выйти из машины, и при личном досмотре у одного из пассажиров нашли шприц с гашишным маслом, который тот хранил в ботинке, посчитав его надежным тайником.

- Наркотическое вещество изъято и отправлено на экспертизу, водитель и пассажиры задержаны, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Второй случай произошел в одной из квартир на улице Пушкина в Биробиджане. Там обнаружили сверток с табачной массой со специфическим запахом. Хозяин квартиры попытался спрятать его в кармане брюк, но безуспешно - его заметили полицейские. Сверток изъяли, по результатам заключения экспертов в нем находилось гашишное масло. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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