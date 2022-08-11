Раздавило под колесами: тальман-кладовщик погиб на рабочем месте в Николаевском порту

Работник Николаевского порта погиб от наезда погрузчика
Фото: Андрей АБРАМОВ
18 июля на территории «Николаевского морского торгового порта» случилась трагедия. На рабочем месте погиб тальман-кладовщик. Комсомольский следственный отдел на транспорте провел проверку, по результатам которой завел уголовное дело на одного из сотрудников предприятия. Причиной этому послужило нарушение правил безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ.
- Докер-механизатор в момент происшествия работал на складе порта на вилочном погрузчике. Не заметив кладовщика, он наехал на него. От полученных травм сотрудник умер на месте, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
На докера завели уголовное дело. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
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