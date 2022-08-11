В ЕАО пьяные подростки чуть не попали под поезд. Фото: телеграм-канал «Дальневосточная полиция». Фото: Социальные сети

В транспортную полицию на станции Биробиджан поступило сообщение от дежурных по станции Ин о нахождении детей на железнодорожных путях. Прибыв на место, полиция обнаружила двух девочек 12 и 13 лет и 16-летнего парня, избравших местом алкогольного банкета железную дорогу.

- Все несовершеннолетние были доставлены по месту жительства и переданы родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Информацию о происшествии направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Смидовичского района ЕАО, а в полицию направили информацию о рассмотрении вопроса постановки подростков на профилактический учет.

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