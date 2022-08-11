Продавал мебель, а потерял миллион: аферисты списали деньги с пяти карт комсомольчанина

Житель Комсомольска потерял миллион рублей на продаже мебели Фото: прокуратура Магаданской области

59-летний житель Комсомольска опубликовал несколько объявлений на сайте, желая продать некоторую мебель. Ему позвонил потенциальный покупатель и подробно расспросил о товаре. У продавца не возникло никаких подозрений. Казалось, что клиент заинтересован в покупке. Когда звонивший уточнил все вопросы, он сказал, что готов приобрести товар, но не сможет лично приехать за ним.

- Незнакомец предложил перевести деньги на карту и прислать курьера за мебелью. Комсомольчанин согласился. Тогда покупатель попросил назвать номер карты для оплаты и код из СМС. Потом он сказал, что карта не работает, и попросил номер другого счета. В конечном итоге продавец назвал данные пяти карт, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже мужчина обнаружил пропажу денег со всех названых счетов. В сумме мошенник украл около миллиона рублей. Полиция завела уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.