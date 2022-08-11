Сгорел сарай, гори и баня: в поселке ЕАО произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Вечером 10 августа в службу МЧС по ЕАО сообщили о пожаре в поселке Волочаевка на улице Партизанской. Соседи, заметив, что горит сарай, вызвали пожарных. Собственника дома на месте не было. До приезда бригады огонь перепрыгнул и на баню возле сарая.

- В результате пожара строения уничтожены огнем полностью. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

В ходе проверки стало известно, что предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб, нанесенный при происшествии, устанавливается.

МЧС напоминает: необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности - не оставлять без присмотра включенные электроприборы и следить за исправностью проводки.

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