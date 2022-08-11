Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 5:52

Неутешительный прогноз: плохая погода испортит хабаровчанам конец недели

Сотрудники МЧС предупреждают о ливнях и грозах в Хабаровском крае с 12 по 14 августа
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники МЧС предупреждают о ливнях и грозах в Хабаровском крае с 12 по 14 августа

Сотрудники МЧС предупреждают о ливнях и грозах в Хабаровском крае с 12 по 14 августа

Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода в Хабаровском крае сохранится до конца недели. С 12 по 14 августа регион накроет дождями разной силы. Небольшие осадки будут сменяться то солнцем, то ливнями и грозами.

- Непогода придет во все районы края. Не станет исключением и региональная столица. В Хабаровске кратковременные осадки прогнозируют уже с пятницы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей об опасности. Во время грозы и проливных дождей лучше не выходить на улицу. Есть риск обрыва проводов, затопления дорог, падения деревьев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.