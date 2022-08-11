Пока никто не видит: хабаровчанин полгода обворовывал строительный магазин

Полиция раскрыла кражу 60 листов поликарбоната в Хабаровске Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Управляющий магазином по продаже стройматериалов в Краснофлотском районе обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что во время ревизии была обнаружена недостача. Работники магазина недосчитались 60 листов поликарбоната. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей.

По словам руководителя магазина, вся прилегающая территория, склады и само торговое помещение охраняются. Вряд ли кто-то мог пробраться и незаметно унести такое количество габаритных листов.

- Мы изучили записи с камер и нашли вора. Им оказался 37-летний работник магазина, проживающий в села Ключевое ЕАО. Он тайно вывозил поликарбонат со склада в течение полугода на своей машине. Украденные материалы он продавал жителям частных домов в районе остановки «Полярная», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело, взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он признал свою вину и отдал часть денег в счет нанесенного ущерба. В ближайшее время суд выберет меру наказания.

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