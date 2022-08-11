Жители Биробиджана смогут пожаловаться на перевозчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

С помощью бота в режиме реального времени можно будет посмотреть расписание автобусов либо пожаловаться на водителя, кондуктора или нарушение правил перевозки горожан. Ботом можно будет пользоваться с конца августа.

- Практически каждый день в мэрию города поступают жалобы на несоблюдение расписания движения автобусов. Поэтому наша главная задача - улучшить работу автобусов, чтобы жители города без проблем могли добираться на работу и домой, - рассказал мэр города Максим Семенов.

Также ведутся работы по внедрению системы отслеживания автобусов. С 1 сентября движение общественного транспорта будет контролироваться автоматизированной информационно-навигационной системой.

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