В Магадане построят новую школу

На данный момент на площадке будущей школы в Третьем микрорайоне Магадана ведутся подготовительные работы - заливается фундамент. Для подготовки основания рабочие сняли слой утрамбованного мусора и почвы глубиной в шесть метров.

- Выйти из «нулевого» цикла до холодов - самое главное правило для строителей Колымы. Вижу, что они укладываются в график, несмотря на то, что пришлось проделать дополнительные работы, - сказал губернатор Сергей Носов.

Школу в Третьем микрорайоне планировали построить еще в 80-х. Успели разрыть котлован и начать другие работы, а потом стройку заморозили из-за недостаточного финансирования. В начале 2000-х годов на территории несостоявшейся школы хотели сделать сквер, закидав котлован мусором, но работы тоже «встали».

Согласно проекту, школа будет иметь три этажа и площадь 15 343 квадратных метра на 530 мест. В здании появятся четыре спортзала, два актовых зала и просторные классы.

На территории школы разместят футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и зону для гимнастики и спортивных игр. Строительство проходит в рамках национального проекта «Образование».

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