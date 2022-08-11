Авария на улице Шеронова парализовала движение в Хабаровске 11 августа Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

11 августа около 11:00 на пересечении улиц Шеронова и Гамарника случилась авария. Легковушки не поделили дорогу прямо на перекрестке, из-за чего поток машин был вынужден ужиматься в один ряд, чтобы проехать место ДТП. Как результат - длиннющая пробка в центре города.

- Один из водителей не пропустил другого, когда тот хотел повернуть на перекрестке, - рассказал «КП» - Хабаровск» один из очевидцев.

О пострадавших в аварии не сообщается, а вот машины, конечно, придется восстанавливать. Сотрудники автоинспекции устанавливают детали и обстоятельства аварии.

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